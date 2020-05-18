Петербуржцы старше 50 лет смогут пройти профессиональную переподготовку

Сегодня, 09:50

Анна Лисова

0

Image 16+
Петербуржцы старше 50 лет смогут пройти профессиональную переподготовку
Переобучение пенионеров

Для петербуржцев старше 50 лет власти ввели образовательные сертификаты, которые можно будет использовать для того, чтобы пройти обучение или повысить квалификацию. Такую же возможность получат и люди предпенсионного возраста после того, как в Пенсионном фонде подтвердят этот статус, пишет портал «Петербургский дневник». Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Важно отметить, что поучаствовать в этой программе смогут как работающие, так и незанятые граждане.

На реализацию данной программы городские власти выделяют 20,4 млн рублей. Чтобы получить образовательный сертификат, необходимо выбрать образовательную программу из тех, которые включены в реестр. После этого следует подать заявку в Центр занятости. Участники этой программы не будут ждать комплектования группы. Для них переподготовка или обучение начнется в сжатые сроки. К тому же, неработающие граждане, не получающие пенсию, в период переподготовки или обучения смогут получить стипендию в размере 12 130 рублей.

Стоит отметить, что уже 235 горожан старше 50 лет проходят обучение в удаленном режиме. А до конца июня на обучение направят еще 200 человек. После снятия ограничений занятия будут проходить в обычном режиме.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Май 2020 года в Петербурге попал в тройку самых холодных в 21 веке

18-05-2020, 14:42

Муфтий Петербурга призвал мусульман дома отмечать Ураза-Байрам

18-05-2020, 14:27

В ДТП в Петербурге на глазах у детей погибла мать

18-05-2020, 13:53

Полицейские Петербурга попросили разъяснений о штрафах за маски

18-05-2020, 11:17

Стали известны тарифы на содержание пациентов «Ленэкспо» в Петербурге

18-05-2020, 09:00

Беглов выразил соболезнование родным и близким врача-рентгенолога Парафило

17-05-2020, 08:20

В Петербурге скончался врач, заболевший коронавирусом

16-05-2020, 15:41

Михаил Пиотровский рассказал, как будет работать Эрмитаж после пандемии

16-05-2020, 13:50

На дороги Петербурга с 18 мая возвращаются маршрутки

16-05-2020, 10:21

Петербургские медики начали получать выплаты за работу в пандемию

16-05-2020, 08:29

В суд Петербурга поступила жалоба на «коронавирусные» похороны

16-05-2020, 08:28

Очередь из «скорых» заметили у больницы №122 на проспекте Культуры в Петербурге

15-05-2020, 21:18

В Петербурге на проезжую часть при перевозке упал танк

15-05-2020, 13:30

Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

15-05-2020, 12:04

Клиническая больница № 122 в Петербурге приняла первых пациентов с коронавирусом

15-05-2020, 11:14

В петербуржском метро пассажир ударил контролера за просьбу надеть маску

15-05-2020, 11:13

В Смольном озвучили условия открытия ресторанов и кафе в Петербурге

15-05-2020, 10:08

В Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму

15-05-2020, 09:25

В Петербурге трое грабителей на Land Cruiser похитили букет из цветочного магазина

14-05-2020, 23:00

Пожилые петербуржцы получат выплаты за самоизоляцию в ближайшие дни

14-05-2020, 21:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров