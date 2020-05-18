Петербуржцы старше 50 лет смогут пройти профессиональную переподготовку

Для петербуржцев старше 50 лет власти ввели образовательные сертификаты, которые можно будет использовать для того, чтобы пройти обучение или повысить квалификацию. Такую же возможность получат и люди предпенсионного возраста после того, как в Пенсионном фонде подтвердят этот статус, пишет портал «Петербургский дневник ». Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Важно отметить, что поучаствовать в этой программе смогут как работающие, так и незанятые граждане.

На реализацию данной программы городские власти выделяют 20,4 млн рублей. Чтобы получить образовательный сертификат, необходимо выбрать образовательную программу из тех, которые включены в реестр. После этого следует подать заявку в Центр занятости. Участники этой программы не будут ждать комплектования группы. Для них переподготовка или обучение начнется в сжатые сроки. К тому же, неработающие граждане, не получающие пенсию, в период переподготовки или обучения смогут получить стипендию в размере 12 130 рублей.

Стоит отметить, что уже 235 горожан старше 50 лет проходят обучение в удаленном режиме. А до конца июня на обучение направят еще 200 человек. После снятия ограничений занятия будут проходить в обычном режиме.