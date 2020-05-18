В Петербурге у двоих сотрудников комитета по вопросам законности нашли коронавирус

Сегодня, 08:41

Анна Лисова

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В Петербурге у двоих сотрудников комитета по вопросам законности нашли коронавирус
Эпидемия коронавируса

В Петербурге у двоих сотрудников комитета по законности выявили коронавирусную инфекцию, передает «Фонтанка». Управление, в котором работали зараженные, занимается протоколами по нарушениям коронавирусных ограничений. Контактировали ли сотрудники, у которых выявили коронавирус, с нарушителями, пока точно не установлено. Смольный сообщает, что в рамках рабочих приемов эти сотрудники не контактировали с потенциальными носителями коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что зараженные коронавирусом работали в разных отделах. Также они были обеспечены средствами индивидуальной защиты. В помещениях, где они работали, регулярно проводится дезинфекция специальными растворами. 13 мая была проведена дополнительная полная дезинфекция всех помещений управления силами СПб ГБУЗ «Петербургская городская дезинфекционная станция».

Общий штат комитета по вопросам законности составляет 136 человек. С 30 марта по 3 апреля к работе привлекались двое, с 6 апреля по 30 апреля — 24 человека, с 6 по 8 мая — 22 человека.

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