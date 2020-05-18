В Петербурге начали выплачивать по 800 рублей на маски и перчатки

Сегодня, 16:59

Анна Лисова

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В Петербурге начали выплачивать по 800 рублей на маски и перчатки

В Петербурге начали выплачивать по 800 рублей пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, семьям с ребенком-инвалидом, семьям, где воспитываются дети-сироты, и прочим категориям граждан. При этом в семьях, которые будут получать деньги на детей, выплаты положены на каждого ребенка. 

Эти деньги власть Северной столицы предоставляет в качестве материальной помощи на покупку средств индивидуальной защиты, передает портал «Невские новости».

Планируется, что до конца недели помощь на маски и перчатки получит более 1,8 млн жителей Петербурга, о чем рассказали в пресс-службе Смольного. Деньги горожанам уже начал переводить СПб КГУ «Городской информационно-расчетный центр».

Отметим, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое позволит выделить из резервного фонда на поддержание жителей города 1,467 млрд рублей. 

С 12 мая в Петербурге действует в общественных местах обязательный масочно-перчаточный режим. То есть, например, в магазине могут находиться только покупатели в перчатках и масках. Также в маске и перчатках необходимо находиться в общественном транспорте, в том числе и в такси. Действовать эти правила будут по меньшей мере до 31 мая 2020 года.  

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