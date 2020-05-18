В Петербурге власти объяснили запрет на прощание с умершими на похоронах

В Администрации Петербурга объяснили, какие изменения действуют на проведении церемонии похорон. Ранее главный санитарный врач города Наталья Башкетова дала ряд предписаний, которые, как она объяснила, должны предотвратить причинение вреда жизни людей в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает портал «Петербургский дневник ».

В частности, в пятом пункте предписаний было указано, что «исключает осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза». Поэтому организации ритуальных услуг стали отказывать родным и близким покойных в присутствии на церемонии прощания. Тем не менее, губернатор Петербурга Александр Беглов решил, что в данную ситуацию следует внести уточнения и пересмотреть условия, при которых близкие родственники или законные представители смогут присутствовать на церемонии похорон.

Поэтому власти города совместно с Роспотребнадзором уточняют порядок участия людей в прощальных церемониях. Возможно для церемонии прощания с усопшими переоборудуют один из залов Крематория, расположенного на Шафировском проспекте. Пока же, выполняя предписание главного санитарного врача Петербурга и Роспотребнадзора, родные и близкие не могут присутствовать на церемонии прощания, не зависимо от причин смерти усопшего.

Стоит отметит, что в Петербурге с апреля людей, скончавшихся от коронавируса, либо тех, у кого коронавирус подтвердили после вскрытия, хоронят в цинковом гробу, либо в гробу с любыми другими металлическими кладбищами. Хоронят тех, кто скончался от коронавирусной инфекции, на Новом Колпинском кладбище. Тех, покойных, у кого выявлен коронавирус при жизни, или на вскрытии, можно кремировать. Урну с прахом родственники могут захоронить на любом кладбище, которое они выбирали.