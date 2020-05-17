В Смольном утвердили порядок ежемесячных выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому малообеспеченные семьи ежемесячно будут получать 5,5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. Отметим, что выплата малообеспеченным семьям установлена с 1 января 2020 года Указом Президента России. В этом году размер выплаты в Санкт-Петербурге составляет 5 588,00 рублей.

Получателями денег могут быть семьи, в которых размер дохода на человека не превышает величину прожиточного минимума в Петербурге (11 499 рублей 70 копеек), пишет 27 плюс .

Чтобы получить деньги, следует обратиться в отдел соцзащиты или МФЦ. Документы также можно подать в электроном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В этом году ежемесячная выплата предоставляется за прошедший период, начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение поступило не позднее 31 декабря. С начала следующего года выплата осуществляется со дня достижения ребенком трехлетнего возраста, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с этого дня.