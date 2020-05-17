В Петербурге рассказали о пяти новых жертвах коронавируса

Сегодня, 17:12

Анна Лисова

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В Петербурге рассказали о пяти новых жертвах коронавируса

В Петербурге еще пять человек скончались от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению, передает портал 78.ru

Скончались женщины 55, 61, 82 и 90 лет, а также 81-летний мужчина. Комздрав уточнил, что основным заболеванием, которое привело к смерти, у этих людей стала двухстороння пневмония, спровоцированная коронавирусом.  

Отмечается, что у всех пациентов были хронические заболевания, такие как ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов, гипертоническая болезнь. Тем не менее, как уже было сказано выше, основным заболеванием, которое и стало причиной смерти в случае этих пациентов, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусом.

Всего в Петербурге от коронавируса скончались 95 человек. Диагностировали коронавирусную инфекцию уже у более чем 11 тыс. петербуржцев, из которых свыше 2 тыс. вылечились. Только за минувшие сутки в Северной столице выявили 453 носителя коронавируса.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что около 25% из общего числа больных коронавирусом в Петербурге – это медработники. 

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