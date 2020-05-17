Беглов заявил, что заболеваемость не идет на убыль в Петербурге

Сегодня, 09:58

Анна Лисова

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Беглов заявил, что заболеваемость не идет на убыль в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил, что коронавирусная инфекция продолжает распространяться в городе. С начала марта в Петербурге внебольничной пневмонией заболели 113 793 человека. Выздоровели 7250, сообщает «Фонтанка». Периодическая заболеваемость за этот период выше среднего многолетнего показателя в 5,5 раза. Скончались за 2,5 месяца 697 человек.

Беглов напомнил горожанам, что в конце минувшей неделе несколько дней подряд коронавирусную инфекцию диагностировали ежедневно у более чем 500 человек. Всего же с 1 марта 2020 года COVID-19 в Петербурге выявили у более чем 10 тыс. человек.

«Заболеваемость, связанная с COVID-19, в нашем городе на убыль не идет», — подчеркнул глава города.

По словам Беглова, в реанимации находится 594 человека с коронавирусной инфекции. При этом уровень самоизоляции снизился до 1,6 балла. Это вынуждает город на создание дополнительных мест во временном госпитале «Ленэкспо». Расширено также количество клиник, которые принимают больных с коронавирусной инфекцией.

Беглов подчеркнул, что сейчас главная задача – добиться снижения числа заболевших. Соблюдая правила, введенные в городе в рамках противодействия эпидемии, горожане могут защитить от заражения себя и своих близких.

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