В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам старше 65 лет за самоизоляцию

Власти Петербурга рассказали, как горожане старше 65 лет могу получить единовременную выплату за соблюдение самоизоляции. Автоматически выплата за соблюдение самоизоляции будет выплачиваться не всем пенсионерам, рассказывает «Общественный контроль ».

Получат по 2 тыс. рублей без дополнительного заявления лица старше 80 лет, а также инвалиды 1 группы от 74 лет и 2-й группы, а также горожане старше 65-ти, которые находятся на социальном обслуживании на дому. А вот остальным пенсионерам, чтобы получить эту выплату, необходимо до 1 сентября 2020 года направить уведомление о соблюдении режима самоизоляции. Его можно направить в администрацию района по месту проживания обычным письмом, а также на адреса электронной почты или передать в администрацию через специально установленный ящик.

Отметим, по состоянию на 14 мая 2020 года в Петербурге выплаты получили 298,3 тыс. человек на общую сумму 596,5 млн руб.