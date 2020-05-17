В Петербурге ввели запрет на прощание с покойными

Сегодня, 09:15

Анна Лисова

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В Петербурге ввели запрет на прощание с покойными
Похороны

В Петербурге, по неофициальным данным, ввели запрет на прощание с покойными, сообщает «Фонтанка». Издание отмечает, что главный санитарный врач Петербурга ужесточила похоронные правила для горожан не зависимо от причины смерти покойного. И даже если человек умер от несчастного случая или насилия, родственники не смогут с ним проститься до особого распоряжения.

В редакцию издания поступил документ, копии которого якобы были разосланные в исполнительные структуры Петербурга. Этот документ получили главы комитета по здравоохранению, ГУП «Ритуальные услуги» и ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела».

«Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза», - указано в предписании санврача Натальи Башкетовой.

Основанием для введения этого запрета послужило «ухудшение эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге».

Стоит отметить, что на официальных ресурсах эта информация не была размещена. Но Сеть уже наполнилась слухами. Один из читателей издания рассказал, что якобы в ближайшие дни в Петербурге будут закрыты морги, а крематорий закрыт для прощаний еще с прошлой недели. «Фонтанка» обратилась в справочную службу ГУП «Ритуальные услуги», где сообщили, что теперь в закрытом гробу хоронят всех, независимо от причин смерти. Морги же продолжают в городе работать в штатном режиме.

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