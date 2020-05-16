Май 2020 года в Петербурге попал в тройку самых холодных в 21 веке

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Май 2020 года в Петербурге попал в тройку самых холодных в 21 веке
Плохая погода

В Петербурге май 2020 года попадает в тройку самых холодных. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем аккаунте Facebook. На данный момент в Петербурге температура воздуха в среднем достигает +9 градусов по Цельсию - это на один градус меньше нормы для мая. По словам синоптика, такая погода в городе будет наблюдаться по меньшей мере до середины третьей декады мая. Вероятно, май 2020 войдет в историю как самый холодный в 21 веке.

«Холодная погода в городе на Неве задержится как минимум до середины третьей декады мая. Особенно холодной она будет в ближайшие четыре дня. По ночам с Санкт-Петербурге ожидается +3...+6 градусов, днем будет не теплее - +9...+12 градусов», - объяснил Михаил Леус. Помимо этого, синоптики прогнозируют, что и осадков будет на 15% больше, чем в прошлые годы - дожди будут идти больше и дольше.

Накануне синоптики сообщали, что апрель 2020 захватил лидирующие позиции среди самых холодных апрелей 21 века. Ранее, Роман Вильфанд (научный руководитель Гидрометцентра России) рассказал о нестабильности температур предстоящим летом в регионах.

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