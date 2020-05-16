Муфтий Петербурга призвал мусульман дома отмечать Ураза-Байрам

На конец текущей недели в этом году выпадает окончание поста в месяце Рамадан. Муфтий управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона обратился к единоверцам с просьбой соблюдать санитарно-эпидемические ограничения и отпраздновать в этом году Ураза-Байрам дома, передает «Фонтанка ». Городская администрация распространила обращение муфтия Петербурга к мусульманам.

«В связи со сложившейся в Петербурге и других регионах России сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России призывает всех правоверных мусульман строго соблюдать принятые региональными и санитарными властями меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и во время празднования Ураза-байрама», — указано в обращении.

Отметим, в Петербурге до 31 мая 2020 года действует запрет на проведение массовых мероприятий. Также до конца мая в городе запрещено посещение гражданами объектов религиозных организаций. Поэтому муфтий напомнил единоверцам о том, что даже в такой важный для мусульман праздник как Ураза-байрам, который будет отмечаться 24-26 мая, важно оставаться дома, избегая любых массовых мероприятий. Трансляцию праздничной проповеди 24 мая можно будет посмотреть онлайн.