Муфтий Петербурга призвал мусульман дома отмечать Ураза-Байрам

На конец текущей недели в этом году выпадает окончание поста в месяце Рамадан. Муфтий управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона обратился к единоверцам с просьбой соблюдать санитарно-эпидемические ограничения и отпраздновать в этом году Ураза-Байрам дома, передает «Фонтанка». Городская администрация распространила обращение муфтия Петербурга к мусульманам.
Отметим, в Петербурге до 31 мая 2020 года действует запрет на проведение массовых мероприятий. Также до конца мая в городе запрещено посещение гражданами объектов религиозных организаций. Поэтому муфтий напомнил единоверцам о том, что даже в такой важный для мусульман праздник как Ураза-байрам, который будет отмечаться 24-26 мая, важно оставаться дома, избегая любых массовых мероприятий. Трансляцию праздничной проповеди 24 мая можно будет посмотреть онлайн.
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