Полицейские Петербурга попросили разъяснений о штрафах за маски

Полицейские Петербурга и Ленинградской области обратились к начальнику ГУ МВД по СПб и ЛО Романа Плугина за объяснениями касательно штрафов за нарушение постановления об использовании средств индивидуальной защиты, рассказывает «Фонтанка ».

Сотрудники полиции считают, что некоторые пункты этого постановления необходимо уточнить, чтобы избежать негатива в адрес МВД со стороны граждан. Сотрудники полиции просят разъяснения в целях избежания грубых нарушений законности при привлечении граждан к ответственности и негативных правовых последствий ситуации.

В частности, в обращении петербургского профсоюза сотрудников органов внутренних дел говорится о том, что до сих пор не разъяснен порядок использования средств индивидуальной защиты гражданами в общественных местах, как и порядок получения СИЗ.

В Петербурге обязательное ношение масок и перчаток. Действует «масочный» и «перчаточный» режим в Северной столице с 12 мая. С этой даты в городе все обязаны в общественных местах носить маску и перчатки.В профсоюзе отмечают, что в связи с эпидемией коронавируса к полицейским возросли требования по профилактике административных правонарушений. При этом выросли и протестные настроения граждан, особенно после того, как в городе начали задерживать прохожих без масок и перчаток.