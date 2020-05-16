Стали известны тарифы на содержание пациентов «Ленэкспо» в Петербурге

Сегодня, 09:00

Анна Лисова

0

Image 16+
Стали известны тарифы на содержание пациентов «Ленэкспо» в Петербурге
Временный госпиталь «Ленэкспо»

Появилась информация о тарифах на лечение коронавируса во временном госпитале «Ленэкспо». Но ее опровергли в Смольном, заявив, что тарифов, тем более специально для «Ленэкспо», в последние недели не утверждали, передает Мойка.78.

Так, исходя из озвученных цифр, можно увидеть, что в сравнении с лечением эти тарифы в четыре раза выше. Согласно данным, которые были озвучены «Фонтанкой», на содержание одного человека в «Ленэкспо» выделяют 4 тысячи 165 рублей в сутки, а срок лечения составляет 11 дней. То есть, общий тариф для пациента «Ленэкспо», таким образом, составляет 45 тысяч 815 рублей.

Стоит отметить, что во временном госпитале находятся те пациенты, которых необходимо «долечивать в условиях стационара». Их состояние по симптомам и клиническому течению болезни приравнивается к больным, которые могут проходить терапию в домашних условиях. В этом госпитале также могут лечиться и те, у кого течение болезни не тяжелое, но дома лечиться нет возможности из-за отсутствия отдельного изолированного помещения.

Интересно, что цену на пребывание в «Ленэкспо» сравнили с ценами на гостиничные номера. В частности, за эти же деньги можно снять номер в «Рэдиссоне». При этом пациенты госпиталя жалуются, что они сталкиваются не только с нехваткой медперсонала, но и испытывают множество бытовых неудобств.

Отметим, в апреле сообщалось, что стоимость лечения пациентов с коронавирусом на дому может составлять от 10 до 60 тыс. рублей. В эту сумму включены анализы, лекарства и приобретение средств индивидуальной защиты. При среднем течении болезни стоимость лечения может достигать 140 тыс. рублей, а при тяжелом – 202 тыс. Но позднее стоимость лечения тяжелых больных выросла еще на 100 тыс. рублей.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Беглов выразил соболезнование родным и близким врача-рентгенолога Парафило

Вчера, 08:20

В Петербурге скончался врач, заболевший коронавирусом

16-05-2020, 15:41

Михаил Пиотровский рассказал, как будет работать Эрмитаж после пандемии

16-05-2020, 13:50

На дороги Петербурга с 18 мая возвращаются маршрутки

16-05-2020, 10:21

Петербургские медики начали получать выплаты за работу в пандемию

16-05-2020, 08:29

В суд Петербурга поступила жалоба на «коронавирусные» похороны

16-05-2020, 08:28

Очередь из «скорых» заметили у больницы №122 на проспекте Культуры в Петербурге

15-05-2020, 21:18

В Петербурге на проезжую часть при перевозке упал танк

15-05-2020, 13:30

Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

15-05-2020, 12:04

Клиническая больница № 122 в Петербурге приняла первых пациентов с коронавирусом

15-05-2020, 11:14

В петербуржском метро пассажир ударил контролера за просьбу надеть маску

15-05-2020, 11:13

В Смольном озвучили условия открытия ресторанов и кафе в Петербурге

15-05-2020, 10:08

В Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму

15-05-2020, 09:25

В Петербурге трое грабителей на Land Cruiser похитили букет из цветочного магазина

14-05-2020, 23:00

Пожилые петербуржцы получат выплаты за самоизоляцию в ближайшие дни

14-05-2020, 21:24

Депутаты Петербурга предложили МВД не штрафовать людей без масок на улице

14-05-2020, 19:41

Смольный разрешил медикам Петербурга не доказывать невиновность в заражении коронавирусом

14-05-2020, 16:57

Летом 2020 года Петербург лишится 67 городских маршрутов

14-05-2020, 15:16

В Петербурге у девочки-подростка произошел коллапс после изнасилований отцом и избиения матери

14-05-2020, 14:07

В Петербурге подтвердили еще 5 смертей от коронавируса

14-05-2020, 12:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров