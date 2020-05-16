Стали известны тарифы на содержание пациентов «Ленэкспо» в Петербурге

Появилась информация о тарифах на лечение коронавируса во временном госпитале «Ленэкспо». Но ее опровергли в Смольном, заявив, что тарифов, тем более специально для «Ленэкспо», в последние недели не утверждали, передает Мойка.78 .

Так, исходя из озвученных цифр, можно увидеть, что в сравнении с лечением эти тарифы в четыре раза выше. Согласно данным, которые были озвучены «Фонтанкой», на содержание одного человека в «Ленэкспо» выделяют 4 тысячи 165 рублей в сутки, а срок лечения составляет 11 дней. То есть, общий тариф для пациента «Ленэкспо», таким образом, составляет 45 тысяч 815 рублей.

Стоит отметить, что во временном госпитале находятся те пациенты, которых необходимо «долечивать в условиях стационара». Их состояние по симптомам и клиническому течению болезни приравнивается к больным, которые могут проходить терапию в домашних условиях. В этом госпитале также могут лечиться и те, у кого течение болезни не тяжелое, но дома лечиться нет возможности из-за отсутствия отдельного изолированного помещения.

Интересно, что цену на пребывание в «Ленэкспо» сравнили с ценами на гостиничные номера. В частности, за эти же деньги можно снять номер в «Рэдиссоне». При этом пациенты госпиталя жалуются, что они сталкиваются не только с нехваткой медперсонала, но и испытывают множество бытовых неудобств.

Отметим, в апреле сообщалось, что стоимость лечения пациентов с коронавирусом на дому может составлять от 10 до 60 тыс. рублей. В эту сумму включены анализы, лекарства и приобретение средств индивидуальной защиты. При среднем течении болезни стоимость лечения может достигать 140 тыс. рублей, а при тяжелом – 202 тыс. Но позднее стоимость лечения тяжелых больных выросла еще на 100 тыс. рублей.