Беглов выразил соболезнование родным и близким врача-рентгенолога Парафило

Сегодня, 08:20

Анна Лисова

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Беглов выразил соболезнование родным и близким врача-рентгенолога Парафило

15 мая ушел из жизни рентгенолог городской больницы №31 Петербурга Виктор Парафило. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил  родным и близким врача соболезнования в связи с его смертью, передает портал 78.ru.

Сообщается, что причиной смерти Виктора Парафило стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. 

 «Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования его родным, друзьям, близким, коллегам. Тяжело осознавать, что болезнь отнимает жизнь у тех, кто многие годы посвятил себя лечению других людей. Светлая память настоящему петербургскому врачу», – сказал глава города. 

Беглов отметил, что Виктор Парафило за годы работы заслужил уважение коллег и пациентов. Он многие годы возглавлял отделение лучевой диагностики, был одним из тех, кто начинал в городе развитие компьютерной томографии. 

Губернатор подчеркнул, что Петербург гордится мужеством и преданностью благородному делу медицинских работников, которым сейчас приходится бороться с коронавирусной инфекцией, рискуя собственной жизнью. 

 

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