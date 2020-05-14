Беглов выразил соболезнование родным и близким врача-рентгенолога Парафило

15 мая ушел из жизни рентгенолог городской больницы №31 Петербурга Виктор Парафило.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил родным и близким врача соболезнования в связи с его смертью, передает портал 78.ru .

Сообщается, что причиной смерти Виктора Парафило стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования его родным, друзьям, близким, коллегам. Тяжело осознавать, что болезнь отнимает жизнь у тех, кто многие годы посвятил себя лечению других людей. Светлая память настоящему петербургскому врачу», – сказал глава города.

Беглов отметил, что Виктор Парафило за годы работы заслужил уважение коллег и пациентов. Он многие годы возглавлял отделение лучевой диагностики, был одним из тех, кто начинал в городе развитие компьютерной томографии.

Губернатор подчеркнул, что Петербург гордится мужеством и преданностью благородному делу медицинских работников, которым сейчас приходится бороться с коронавирусной инфекцией, рискуя собственной жизнью.