В суд Петербурга поступила жалоба на «коронавирусные» похороны

Сегодня, 08:28

Александр Зуев

0

Image 16+
В суд Петербурга поступила жалоба на «коронавирусные» похороны

Жительница Петербурга подала в суд на больницу Святого Георгия. Женщина требует устранить нарушение прав на захоронение тела ее матери, предоставить документы о смерти и взыскать компенсацию морального вреда. 

Тело матери  заявительнице не выдают, ссылаясь на положительный результат анализа на коронавирус. Женщине не разрешают проститься с умершей и обязывают произвести захоронение на  специальном кладбище. Со слов истицы, в свидетельстве о смерти указана иная причина смерти. 

Известно, что мать  заявительницы скончалась 9 апреля.

Выборгский районный суд Петербурга иск зарегистрировал, но сейчас его движение приостановлено, так как заявление было подано с нарушением требований ст. 131 и ст. 132 ГПК РФ. Женщина не приложила к нему документы и не в полном объеме оплатила госпошлину. Истица должна устранить недостатки до 25 мая 2020, пишет Фонтанка.Ру

Ранее были определены два кладбища, на которых проходит захоронение умерших с коронавирусом - Илики в городе Ломоносове и Новое Колпинское городское. Погребение происходит в гробах с металлическим вкладышем. Кремация умерших в случаях подозрения на инфицирование коронавирусом проходит в отдельном кремационном цехе без проведения ритуальных церемоний прощания. Похороны или кремация возможны после получения разрешения Роспотребнадзора. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Пожилые петербуржцы получат выплаты за самоизоляцию в ближайшие дни

14-05-2020, 21:24

Депутаты Петербурга предложили МВД не штрафовать людей без масок на улице

14-05-2020, 19:41

Смольный разрешил медикам Петербурга не доказывать невиновность в заражении коронавирусом

14-05-2020, 16:57

Летом 2020 года Петербург лишится 67 городских маршрутов

14-05-2020, 15:16

В Петербурге у девочки-подростка произошел коллапс после изнасилований отцом и избиения матери

14-05-2020, 14:07

В Петербурге подтвердили еще 5 смертей от коронавируса

14-05-2020, 12:50

В Петербурге блондин в маске пригрозил взорвать банк на Большевиков

14-05-2020, 12:30

Расходы бюджета Петербурга упадут на 50 млрд рублей

14-05-2020, 12:00

Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 5,5 раз в Петербурге

14-05-2020, 11:00

Губернатор Беглов объяснил отказ от бесплатной раздачи масок в Петербурге

14-05-2020, 08:28

Губернатор Беглов рассказал о нехватке медоборудования в Санкт-Петербурге

13-05-2020, 21:50

В Петербурге от COVID-19 умер первый полицейский

13-05-2020, 11:56

Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток

13-05-2020, 09:44

В Петербурге названы самые эпидемиологически опасные места

13-05-2020, 08:25

Омбудсмен Петербурга рассказал о рисках работы автоматов с масками в метро

12-05-2020, 15:53

Губернатор Петербурга объяснил продление карантинных мер до лета

12-05-2020, 10:54

В Петербурге введены штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

10-05-2020, 21:18

В Петербурге студенты заменят заразившихся COVID-19 врачей на скорой

9-05-2020, 15:57

В Смольном раскрыли размер выплат медикам в Петербурге

8-05-2020, 08:28

В Боткинскую больницу Петербурга попали 190 медработников с коронавирусом

7-05-2020, 09:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров