В суд Петербурга поступила жалоба на «коронавирусные» похороны

Жительница Петербурга подала в суд на больницу Святого Георгия. Женщина требует устранить нарушение прав на захоронение тела ее матери, предоставить документы о смерти и взыскать компенсацию морального вреда.

Тело матери заявительнице не выдают, ссылаясь на положительный результат анализа на коронавирус. Женщине не разрешают проститься с умершей и обязывают произвести захоронение на специальном кладбище. Со слов истицы, в свидетельстве о смерти указана иная причина смерти.

Известно, что мать заявительницы скончалась 9 апреля.

Выборгский районный суд Петербурга иск зарегистрировал, но сейчас его движение приостановлено, так как заявление было подано с нарушением требований ст. 131 и ст. 132 ГПК РФ. Женщина не приложила к нему документы и не в полном объеме оплатила госпошлину. Истица должна устранить недостатки до 25 мая 2020, пишет Фонтанка.Ру .

Ранее были определены два кладбища, на которых проходит захоронение умерших с коронавирусом - Илики в городе Ломоносове и Новое Колпинское городское. Погребение происходит в гробах с металлическим вкладышем. Кремация умерших в случаях подозрения на инфицирование коронавирусом проходит в отдельном кремационном цехе без проведения ритуальных церемоний прощания. Похороны или кремация возможны после получения разрешения Роспотребнадзора.