Очередь из «скорых» заметили у больницы №122 на проспекте Культуры в Петербурге

Сегодня, 21:18

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Очередь из «скорых» заметили у больницы №122 на проспекте Культуры в Петербурге

Возле клинической больницы №122 имени Соколова образовалась очередь из карет скорой медицинской помощи. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Больница находится в Петербурге на проспекте Культуры Выборгского района.

По словам свидетелей произошедшего, в очереди стоят более 10 машин скорой помощи. Приблизительное время ожидания - час и более. 

Жители Петербурга относятся к происходящему с пониманием: «Сейчас после каждого пациента надо проводить дезинфекцию, поэтому в приемном отделении, конечно, очередь. И запрещено отпускать скорую до того, как пациенту проведут КТ. Хватит уже сеять смуту», - комментируют в Сети.

Медучреждение начало прием больных COVID-19 только недавно. Стационар рассчитан на 350 пациентов, аппаратов ИВЛ на балансе больницы насчитывается 51. Для того чтобы обезопасить пациентов и медработников, помещения больницы были разделены на две зоны - «красную» и «зеленую».

Для обследования людей с подозрением на COVID-19 в Ивановской области работают только 2 компьютерных томографа: один - в Кинешме и второй - в четвертой городской больнице Иванова.

Напомним, что подобная ситуация из очереди автомобилей скорой помощи была в начале мая  в городской больнице имени Семашко в Пушкине.

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