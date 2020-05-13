В Петербурге на проезжую часть при перевозке упал танк

В пятницу, 15 мая, в Петербурге на Кольцевой автодороге танк упал на проезжую часть. О необычном ДТП в районе развязки Кольцевой автодороги (КАД) и Волхонского шоссе в соцсетях рассказали петербуржцы, которые стали очевидцами. Они активно публиковали в Сети фото и видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что военная техника по непонятной причине съехала с трала прямо на проезжую часть, передает портал 78.ru .

«Как и из-за чего именно тяжелый ценный груз упал с трала можем гадать долго», - пишут пользователи.

В аварии, к счастью, никто не пострадал, но временные помехи для движения транспорта все же возникли. В федеральном учреждении «Упрдор Северо-Запад», обслуживающем трассу, на которой произошла авария, сообщили, что в результате произошедшего повреждений конструктивных элементов дороги нет. К 11 утра танк уже убрали с проезжей части, после чего движение на съезде возобновилось в штатном режиме.