Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

Сегодня, 12:04

Анна Лисова

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Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

С 15 мая в Ленинградской области возобновили свою работу крупнейшие торговые центры региона Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». Информация об этом появилась на их официальном сайте, передает портал «Невский новости».

Торговые центры будут работать с 10:00 до 21:00. Посетители магазина должны быть обязательно в медицинской маске или респираторе. Посетители должны будут соблюдать дистанцию в полтора метра. В помещениях торговых центров установлены дополнительные дозаторы антисептика. Сами помещения регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами, также проводится дезинфекция систем кондиционирования.

Но стоит учитывать, что в торговых центрах не работают пока кафе, рестораны, кинотеатры, детские площадки и семейные комнаты. Также пока не будет работать магазин IKEA, который открыт только на выдачу интернет-заказов.

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