Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

С 15 мая в Ленинградской области возобновили свою работу крупнейшие торговые центры региона Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». Информация об этом появилась на их официальном сайте, передает портал «Невский новости ».

Торговые центры будут работать с 10:00 до 21:00. Посетители магазина должны быть обязательно в медицинской маске или респираторе. Посетители должны будут соблюдать дистанцию в полтора метра. В помещениях торговых центров установлены дополнительные дозаторы антисептика. Сами помещения регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами, также проводится дезинфекция систем кондиционирования.

Но стоит учитывать, что в торговых центрах не работают пока кафе, рестораны, кинотеатры, детские площадки и семейные комнаты. Также пока не будет работать магазин IKEA, который открыт только на выдачу интернет-заказов.