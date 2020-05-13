Клиническая больница № 122 в Петербурге приняла первых пациентов с коронавирусом

Пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге начала принимать Клиническая больница имени Л. Г. Соколова ФМБА России. Портал «Город+ » сообщает, что 14 мая в медучреждение были доставлены три пациента с подозрением на COVID-19.

В данном медучреждении под размещение больных с коронавирусом переоборудовали 350 коек, из которых 171 – для тяжелых больных. Еще 17 мест оборудовали для лечения пациентов, которым необходима реанимационная помощь.

Всего в больнице №122 имени Соколова имеется 51 аппарат ИВЛ. Важно отметить, что ко всем койкам для больных с коронавирусом подвели кислород. Работать с больными COVID-19 будут более 400 медиков.

«Мы участвовали в ликвидации Чернобыльской аварии и на местах других ЧС, так что персонал в нашей больнице подготовленный», - сказал главный врач клинической больницы Яков Накатис.

Стоит отметить, что Клиническая больница №122 им.Л.Г.Соколова стала пятым из семи федеральных учреждений города, которые в мае 2020 года должны перепрофилироваться для оказания помощи зараженным CОVID-19. Также вскоре принимать больных с коронавирусом будут 442-й военный клинический госпиталь Министерства обороны и Научно-исследовательский институт физиопульмонологии Минздрава России.