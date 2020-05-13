В Смольном озвучили условия открытия ресторанов и кафе в Петербурге

Сегодня, 10:08

Анна Лисова

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В Смольном озвучили условия открытия ресторанов и кафе в Петербурге
Вице-губернатор Евгений Елин

На сегодняшний день Петербург не может себе позволить возобновление контактных видов бизнеса. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Елин, передает Фонтанка.Ру. Поэтому петербуржцам еще некоторое время придется обходиться без кафе, ресторанов, салонов красоты и парикмахерских.

«На сегодняшний день мы не можем себе позволить открыть ни салоны красоты, ни рестораны. Это определяется очень простым обстоятельством — уровень заболеваемости не позволяет такие шаги предпринять. Эти бизнесы являются контактными и достаточно опасными», — подчеркнул Елин.

Но как только эпидемиологическая ситуация в городе начнется стабильно улучшаться, власти вернутся к рассмотрению вопроса о работе этих видов бизнеса. Постепенно их начнут открывать, но с некоторыми ограничениями. Так, первыми заработают магазины потребительских товаров. Но не все, а только те, площадь которых составляет до 400 квадратных метров. Что же касается заведений общепита, то на первом этапе им разрешат работать на вынос. Далее откроются заведения общепита с обеденным залом не более 50 квадратных метров. Но поначалу будет действовать ограничение по числу посадочных мест и расстоянием между посетителями.

В дальнейшем же постепенно ограничения будут сниматься, а перечень предприятий, которым можно работать, будет расширяться.

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  • Цензурных слов не подобрать.Лучше вообще нехрена не открывайте.Всем по белой простынке и на кладбище...
  • Чем меньше магазин, тем больше туда будет набиваться народу, тем меньше дистанция и больше угроза... в результате получим еще больше заболевших
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