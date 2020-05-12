Пожилые петербуржцы получат выплаты за самоизоляцию в ближайшие дни

298 тыс. пожилых петербуржцев получат выплаты в размере 2 тыс. рублей за соблюдение режима самоизоляции, передает издание «Коммерсантъ Санкт-Петербург ».

Стоит отметить, что выплаты будут получать те жители Петербурга, которым уже исполнилось 65 лет и они не нарушали условий самоизоляции.

О том, что первые выплаты будут выплачены в ближайшие два дня, рассказал депутат ЗакСа Борис Вишневский после заседания комиссии по здравоохранению и социальной политике Петербурга.

Никакие заявления на получение выплаты писать не придется. Деньги автоматически поступят на счета инвалидов первой и второй групп, горожан, которым более 80 лет и тех, кто получает социальное обслуживание на дому.

Еще 569 тыс. петербуржцев старше 65 лет получат деньги после окончания ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Как известно, в Петербурге ограничительные меры окончатся с 1 июня, то есть, выплаты этим гражданам придут на счета, скорее всего, уже летом.