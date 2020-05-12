Депутаты Петербурга предложили МВД не штрафовать людей без масок на улице

Депутаты парламента Петербурга обратились к начальнику ГУ МВД Роману Плугину с просьбой не штрафовать петербуржцев за нарушение масочного режима на городских улицах. Документ подписали члены городского парламента — Надежда Тихонова, Борис Вишневский, Максим Резник, Александр Егоров, Михаил Амосов, Ольга Ходунова и Ирина Иванова.

Депутаты предлагают проводить с нарушителями профилактические беседы, сообщает портал Росбалт .

С 12 мая в Санкт-Петербурге действует масочно-перчаточный режим. И за его нарушение в период пандемии в городе действует штраф в размере 4 тыс. рублей. Но, по мнению депутатов, находиться без масок на улице безопаснее, чем, например, в супермаркете или общественном транспорте.

Поэтому депутаты считают, что сотрудники полиции не должны штрафовать за нахождение на улице без медицинской маски.

Борис Вишневский сообщил, что парламентарии также направили письмо губернатору города с просьбой изменить требование носить на улице маски и перчатки на рекомендацию.