В Петербурге подтвердили еще 5 смертей от коронавируса

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Анна Лисова

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В Петербурге подтвердили еще 5 смертей от коронавируса
Смерть от коронавируса

13 мая оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания Петербурга сообщил, что в городе подтверждено еще пять летальных случаев от коронавирусной инфекции, передает портал «Петербургский дневник».

Всего в Санкт-Петербурге с начала пандемии 63 человека умерло от COVID-19. За последние сутки в городе на Неве выявили 435 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, и общее число подтвержденных случаев уже достигло 8485 человек. Выздоровели же 1848 человек.

Всего за минувшие сутки в России от коронавируса умерли 96 человек. Наибольшее число смертей от COVID-19 зафиксировано в Москве. Там скончались 53 пациента. 7 пациентов умерли в Москве, 4 – в Калужской области. По три пациента в Дагестане, Ингушетии и Нижегородской области также скончались от коронавируса.

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