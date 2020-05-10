Расходы бюджета Петербурга упадут на 50 млрд рублей

13 мая на заседании правительства Петербурга рассматривался проект закона об исполнении бюджета 2019 года, передает портал «Невские новости ».

Председатель комитета финансов города Алексей Корабельников сообщил, что в 2019 году в бюджет Петербурга поступило 639,2 млрд рублей. Он отметил, что в 2019 году бюджет Петербурга перевыполнен по доходной части на 97,4%. Расходы города в 2019 году составили 649,7 млрд рублей. Как отметили специалисты, бюджет 2019 года по показателям доходов и расходов стал лучшим за последние 10 лет.

В 2020 году вряд ли удастся добиться такого же баланса бюджета. В частности, сократятся налоговые поступления от ресторанов и предприятий сферы услуг, поскольку на период эпидемии их работу ограничили. Предварительно, доходы города могут упасть на 107,7 млрд рублей, или на 16,5 %. Расходы сократились на 50,6 млрд до 677,1 млрд рублей, или на 7%. После внесенных изменений дефицит бюджета вырос на 51,2 млрд рублей.

Корабельников отметил, что для снижения расходов было решено сократить такие программы как «Молодежи — доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир». В итоге на жилищные программы выделено на 5,3 млрд рублей меньше. На 14,7 млрд рублей сокращены расходы на содержание госучреждений. Еще 10,2 млрд рублей сэкономлено за счет отмены транспортной реформы. На 89% урезаны расходы на финансирование капитального ремонта. И еще 3,1 млрд рублей бюджет города экономит на сокращении программы зеленых насаждений.