Расходы бюджета Петербурга упадут на 50 млрд рублей

Сегодня, 12:00

Анна Лисова

0

Image 16+
Расходы бюджета Петербурга упадут на 50 млрд рублей
Председатель комитета финансов Алексей Корабельников

13 мая на заседании правительства Петербурга рассматривался проект закона об исполнении бюджета 2019 года, передает портал «Невские новости».

Председатель комитета финансов города Алексей Корабельников сообщил, что в 2019 году в бюджет Петербурга поступило 639,2 млрд рублей. Он отметил, что в 2019 году бюджет Петербурга перевыполнен по доходной части на 97,4%. Расходы города в 2019 году составили 649,7 млрд рублей. Как отметили специалисты, бюджет 2019 года по показателям доходов и расходов стал лучшим за последние 10 лет.

В 2020 году вряд ли удастся добиться такого же баланса бюджета. В частности, сократятся налоговые поступления от ресторанов и предприятий сферы услуг, поскольку на период эпидемии их работу ограничили. Предварительно, доходы города могут упасть на 107,7 млрд рублей, или на 16,5 %. Расходы сократились на 50,6 млрд до 677,1 млрд рублей, или на 7%. После внесенных изменений дефицит бюджета вырос на 51,2 млрд рублей.

Корабельников отметил, что для снижения расходов было решено сократить такие программы как «Молодежи — доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир». В итоге на жилищные программы выделено на 5,3 млрд рублей меньше. На 14,7 млрд рублей сокращены расходы на содержание госучреждений. Еще 10,2 млрд рублей сэкономлено за счет отмены транспортной реформы. На 89% урезаны расходы на финансирование капитального ремонта. И еще 3,1 млрд рублей бюджет города экономит на сокращении программы зеленых насаждений.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге введены штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

10-05-2020, 21:18

В Петербурге студенты заменят заразившихся COVID-19 врачей на скорой

9-05-2020, 15:57

В Смольном раскрыли размер выплат медикам в Петербурге

8-05-2020, 08:28

В Боткинскую больницу Петербурга попали 190 медработников с коронавирусом

7-05-2020, 09:59

У шести человек, прибывших из Таиланда в Ростов, выявили коронавирус

6-05-2020, 16:16

Петербургские ученые в ближайшие месяцы прогнозируют вторую волну коронавируса

6-05-2020, 10:22

В Петербурге еще четыре медработника умерли с коронавирусом

6-05-2020, 09:21

В Петербурге таксист из Азербайджана отправлял школьнице интимные СМС

5-05-2020, 17:44

В Петербурге пьяный мужчина сорвал защитный костюм с медика возле больной коронавирусом

3-05-2020, 14:39

В Петербурге врачей могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

2-05-2020, 18:34

В Петербурге врач заразил коллег коронавирусом, вернувшись из Турции

1-05-2020, 23:10

В больнице Святого Георгия в Петербурге разлилось 100 литров перекиси водорода

1-05-2020, 23:08

У больниц Петербурга появились рефрижераторы для умерших от коронавируса

1-05-2020, 10:57

В Смольном предупредили о рейдах на майские праздники

1-05-2020, 09:11

Петербуржцам ограничили поездки на праздники в соседние регионы

30-04-2020, 23:32

В Петербурге задержали производителей психотропов с противогазами

30-04-2020, 19:04

В Петербурге утвердили выплаты пожилым жителям за соблюдение самоизоляции

29-04-2020, 16:57

Беглов напомнил петербуржцам правила поездки на дачу во время эпидемии

29-04-2020, 11:16

В Роспотребнадзоре объяснили рост количества заболевших коронавирусом в Петербурге

25-04-2020, 09:07

В Петербурге задержали хулиганов, разрисовавших общежитие консерватории свастикой

24-04-2020, 10:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров