Губернатор Беглов объяснил отказ от бесплатной раздачи масок в Петербурге

В Петербурге не будут бесплатно раздавать маски и перчатки. В ходе ежегодного отчета в Законодательном собрании губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, почему было решено не раздавать бесплатно средства индивидуальной защиты, передает портал DP.RU . Он объяснил, что решение связано с большим количеством приезжих людей в городе.

«В нашем городе много людей — и приезжих, и неприезжих. Как им выдавать маски и перчатки? Просить паспорт?» — сказал губернатор.

Поэтому городские власти решили пойти другим путем и выделили 2 млрд рублей на то, чтобы раздать социально незащищенным жителям материальную помощь на покупку масок и перчаток. Поэтому несколько категорий жителей Северной столицы получат по 800 рублей.

Отметим, с 12 по 31 мая в Петербурге все обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. Также нельзя передвигаться на улице без средств индивидуальной защиты. Нарушителям же придется уплатить штраф.