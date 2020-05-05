В Смольном раскрыли размер выплат медикам в Петербурге

После 11 мая врачи Петербурга, лечащие пациентов с COVID-19, получат стимулирующие выплаты. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает Фонтанка.Ру . Он уточнил, что из бюджета на эти выплаты город уже получил 653 млн рублей.

Так, врачам скорой помощи будут выплачивать по 50 тыс. рублей в месяц. Средний и младший персонал, а также водители скорой помощи получат по 25 тыс. рублей. Врачам, которые работают с больными COVID-19 в стационаре, назначена выплата в 80 тыс. рублей в месяц, среднему персоналу – 50 тыс., младшему – 25 тыс. рублей. Губернатор Петербурга рассказал, что уже 838 медиков, работающих в стационарах с COVID-19, уже получили выплаты по 8544,3 тыс. рублей.

Беглов рассказал, что надбавки получат еще 9 категорий. Это сотрудники скорой помощи, подразделений первичной медико-санитарной помощи, специалисты, которые проводят диагностику COVID-19, патологоанатомы. Базовый размер выплаты составляет от 20% до 100% средней зарплаты по Петербургу за 9 месяцев 2019 года (51863 рубля).

Рассчитываться сумма выплат каждому работнику будет по фактически отработанному времени. Только за март и первую половину апреля на выплаты будет направлено 140,3 млн рублей для 9405 медиков. Еще 221 млн рублей федерального бюджета и 50 млн рублей из бюджета Петербурга было направлено на стимулирующие выплаты в апреле. Также власти решили упростить порядок подачи документов на компенсации для врачей, которые пострадали при оказании помощи зараженным пациентам.