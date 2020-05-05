В Смольном раскрыли размер выплат медикам в Петербурге

Сегодня, 08:28

Анна Лисова

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В Смольном раскрыли размер выплат медикам в Петербурге

После 11 мая врачи Петербурга, лечащие пациентов с COVID-19, получат стимулирующие выплаты. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает Фонтанка.Ру. Он уточнил, что из бюджета на эти выплаты город уже получил 653 млн рублей.

Так, врачам скорой помощи будут выплачивать по 50 тыс. рублей в месяц. Средний и младший персонал, а также водители скорой помощи получат по 25 тыс. рублей. Врачам, которые работают с больными COVID-19 в стационаре, назначена выплата в 80 тыс. рублей в месяц, среднему персоналу – 50 тыс., младшему – 25 тыс. рублей. Губернатор Петербурга рассказал, что уже 838 медиков, работающих в стационарах с COVID-19, уже получили выплаты по 8544,3 тыс. рублей.

Беглов рассказал, что надбавки получат еще 9 категорий. Это сотрудники скорой помощи, подразделений первичной медико-санитарной помощи, специалисты, которые проводят диагностику COVID-19, патологоанатомы. Базовый размер выплаты составляет от 20% до 100% средней зарплаты по Петербургу за 9 месяцев 2019 года (51863 рубля).

Рассчитываться сумма выплат каждому работнику будет по фактически отработанному времени. Только за март и первую половину апреля на выплаты будет направлено 140,3 млн рублей для 9405 медиков. Еще 221 млн рублей федерального бюджета и 50 млн рублей из бюджета Петербурга было направлено на стимулирующие выплаты в апреле. Также власти решили упростить порядок подачи документов на компенсации для врачей, которые пострадали при оказании помощи зараженным пациентам.

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  • ".....Губернатор Петербурга рассказал, что уже 838 медиков, работающих в стационарах с COVID-19, уже получили выплаты по 8544,3 тыс. рублей...." Это по 8, 5 миллионов рублей каждому ? Редактировать надо статью внимательней.
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