В Петербурге еще четыре медработника умерли с коронавирусом

Сегодня, 09:21

Анна Лисова

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В Петербурге еще четыре медработника умерли с коронавирусом
Эпидемия коронавируса

В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончались еще четыре медицинских работника. В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщил, что от COVID-19 скончались врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, медсестра травматологического отделении НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова, а также санитарки НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа. Городские власти принесли соболезнования семьям погибших, сообщает РГ.

Власти Петербурга выплачивают компенсации врачам, заразившимся коронавирусной инфекцией. Помощь от города получают также семьи медработников, которые скончались от COVID-19. Но получить эту помощь можно только после того, как городской комитет здравоохранения выяснит, при каких обстоятельствах произошло заражение, а также имелись ли у медработника другие серьезные заболевания, которые привели к летальному исходу. Каждый летальный случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Губернатор Александр Беглов позвонил родным ушедших из жизни медицинских работников и выразил им соболезнования. Отметим, в Санкт-Петербурге уже более 5,5 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией. В городе от коронавируса скончались около 40 человек, а выздоровели – 1468. В России же число заразившихся коронавирусом уже превышает 144 тыс. человек.

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