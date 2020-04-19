В Петербурге рассказали, где и как хоронят умерших пациентов с коронавирусом

В Петербурге тела скончавшихся от коронавирусом не выдают для прощания родственникам, их хоронят в закрытых гробах или кремируют с выдачей праха близким. Захоронения в закрытом гробу осуществляются на новом Колпинском кладбище. Сообщается, что от коронавируса в Петербурге скончались восемь человек. В целом по стране число заразившихся коронавирусом составляет более 47 тысяч человек, более трех тысяч человек выздоровели, 405 скончались.

Власти призвали россиян носить маски в общественных местах и держать дистанцию. Помимо прочего правительство РФ разработало ряд мер, направленных на поддержку бизнеса и уязвимых категорий граждан, пишет Интерфакс - Россия .

Ранее итальянский врач Массимо Портаччи, работающий на скорой помощи в больнице города Новара, рассказал, что тела, которые могут быть источником заражения, не отдают родственникам. В Италии умерших кремируют, а не хоронят, чтобы остановить распространение инфекции.