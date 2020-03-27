Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

Сегодня, 11:58

Ольга Громова

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Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

В Петербурге сотрудник Росгвардии, находясь в нетрезвом состоянии, протаранил два авто, а потом принялся мастурбировать на улице и набрасываться на прохожих, пишет Что происходит. За то, что он опозорил честь ведомства, его грозятся уволить.

По информации издания «Подъем», которое первым сообщило об инциденте, в момент дебоша сотрудник Росгвардии находился в форме. В одном из дворов Петербурга он протаранил два автомобиля, а потом кричал, что есть мочи, размахивал своим половым органом и пугал прохожих. В сети опубликовано видео с пьяным росгвардейцем.

В управлении Росгвардии уже подтвердили факт того, что дебошир является сотрудником ведомства. Впрочем, на момент инцидента мужчина не был при исполнении, хотя и был на улице в форме и при погонах.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заверил, что мужчину уволят за совершение проступка, «порочащего честь и достоинство».

К дисциплинарной ответственности привлекут и его руководителей.

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