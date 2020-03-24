Работу ряда продуктовых магазинов ограничат в Петербурге

В нерабочую неделю в Петербурге будут работать не все продуктовые магазины. Мелкие торговые точки по распоряжению Смольного будут закрыты с 28 марта по 5 апреля. Нельзя будет побывать и в ресторане.

«Кафе, бары, рестораны закрываются и будут работать только на вынос, по телефонным заявкам. Исключение – столовые, которые обслуживают трудящихся в их же помещениях, – приводит слова вице-губернатора Евгения Елина телеканал «Санкт-Петербург».

Он добавил, что продуктовые магазины будут работать, но не все. Так, мелкие ларьки, магазинчики со специализированной продукцией, а также шаговой доступности будут встречать закрытыми дверьми. Промтовары также будут недоступны к покупке в Северной столице.

«Нечего туда ходить. Основная задача – чтобы жители оставались дома. Крупные сети работать будут», - пояснил вице-губернатор.

Мини-пекарни, фастфуды, фудкорты и буфеты внутри больших сетевых магазинов также будут закрыты во избежание скоплений людей. Они уже получили рекомендации по обеспечению минимального количества граждан в очередях. В частности, допускается увеличение количества кассиров, а также введения ограничения доступа в магазины. Жителям города на Неве также рекомендуется не забывать о соблюдении социальной дистанции в очереди. Магазины на свое усмотрение могут нанести разметку.