Работу ряда продуктовых магазинов ограничат в Петербурге

Сегодня, 15:39

Ольга Громова

0

Image 16+
Работу ряда продуктовых магазинов ограничат в Петербурге

В нерабочую неделю в Петербурге будут работать не все продуктовые магазины. Мелкие торговые точки по распоряжению Смольного будут закрыты с 28 марта по 5 апреля. Нельзя будет побывать и в ресторане.

«Кафе, бары, рестораны закрываются и будут работать только на вынос, по телефонным заявкам. Исключение – столовые, которые обслуживают трудящихся в их же помещениях, – приводит слова вице-губернатора Евгения Елина телеканал «Санкт-Петербург».

Он добавил, что продуктовые магазины будут работать, но не все. Так, мелкие ларьки, магазинчики со специализированной продукцией, а также шаговой доступности будут встречать закрытыми дверьми. Промтовары также будут недоступны к покупке в Северной столице.

«Нечего туда ходить. Основная задача – чтобы жители оставались дома. Крупные сети работать будут», - пояснил вице-губернатор.

Мини-пекарни, фастфуды, фудкорты и буфеты внутри больших сетевых магазинов также будут закрыты во избежание скоплений людей. Они уже получили рекомендации по обеспечению минимального количества граждан в очередях. В частности, допускается увеличение количества кассиров, а также введения ограничения доступа в магазины. Жителям города на Неве также рекомендуется не забывать о соблюдении социальной дистанции в очереди. Магазины на свое усмотрение могут нанести разметку.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге Следком проверит врача, скрывшую поездку в Таиланд

24-03-2020, 21:15

Неизвестный с автоматом ограбил магазин на Народного Ополчения в Петербурге

24-03-2020, 14:51

В Шушарах двое безработных четыре месяца насиловали «трудную» школьницу

20-03-2020, 15:05

СК проверит на мошенничество реставрацию петербургской консерватории

18-03-2020, 18:36

За сутки лжеминер Вася «эвакуировал» в Санкт-Петербурге порядка 10 тысяч человек

17-03-2020, 15:45

Lufthansa отменила рейсы из Петербурга

13-03-2020, 12:12

СМИ рассказали, как получить больничный по коронавирусу

13-03-2020, 12:09

Самый маленький памятник города защитили от коронавируса

11-03-2020, 01:17

В примерочной ТЦ в Петербурге неизвестный изнасиловал 12-летнюю школьницу

10-03-2020, 20:40

Транспортных полицейских в Петербурге из-за коронавируса одели в медзащиту

10-03-2020, 14:11

Из-за нетрезвой матери у маленького ребенка оказались обморожены ручки

9-03-2020, 13:52

В петербургской квартире взорвалось самодельное устройство

28-02-2020, 11:57

В Петербурге задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании девятиклассницы

27-02-2020, 11:13

Петербуржец получил 15 лет за поджог приятеля, с которым распивал спиртное

26-02-2020, 18:09

Петербурженка не захотела расставаться с умершей матерью и начала делать из нее мумию

25-02-2020, 12:57

В Петербурге началось разбирательство по факту приглашения в морг стриптизерши

25-02-2020, 08:00

На улице в Петербурге мужчине прострелили ногу

22-02-2020, 17:07

В автосервисе под Гатчиной нашли угнанные в Петербурге автомобили

21-02-2020, 18:08

Для красного «Хаммера» персональной парковкой стал Казанский собор

20-02-2020, 14:13

В Петербурге проведены обыски у семерых полицейских, подозреваемых во взяточничестве

19-02-2020, 17:27

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров