Из-за нетрезвой матери у маленького ребенка оказались обморожены ручки

В Санкт-Петербурге молодая женщина так лихо отметила 8 марта, что обморозила своему ребенку ручки. Видео с нетрезвой мамочкой, которая держится за коляску, чтобы не упасть, появилось в ВК-паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По информации автора ролика, женщина в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения стояла за остановкой на проспекте Испытателей у магазина «Строитель».

Неравнодушные прохожие принялись делать ей замечания, спрашивать, куда она едет. Женщина была настолько пьяна, что не смогла объяснить даже, где проживает и куда путь держит. При этом она все время держалась за коляску с грудным ребенком. Увидев, что малышу совсем плохо, от холода он весь посинел и не было сил даже на то, чтобы плакать, люди вызвали скорую помощь.

Прибывшие врачи диагностировали у ребенка обморожение рук - мать не позаботилась о рукавичках.