Из-за нетрезвой матери у маленького ребенка оказались обморожены ручки

Сегодня, 13:52

Сергей Нилов

0

Image 16+
Из-за нетрезвой матери у маленького ребенка оказались обморожены ручки
Фото: Из открытых источников

В Санкт-Петербурге молодая женщина так лихо отметила 8 марта, что обморозила своему ребенку ручки. Видео с нетрезвой мамочкой, которая держится за коляску, чтобы не упасть, появилось в ВК-паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По информации автора ролика, женщина в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения стояла за остановкой на проспекте Испытателей у магазина «Строитель».

Неравнодушные прохожие принялись делать ей замечания, спрашивать, куда она едет. Женщина была настолько пьяна, что не смогла объяснить даже, где проживает и куда путь держит. При этом она все время держалась за коляску с грудным ребенком. Увидев, что малышу совсем плохо, от холода он весь посинел и не было сил даже на то, чтобы плакать, люди вызвали скорую помощь.

Прибывшие врачи диагностировали у ребенка обморожение рук - мать не позаботилась о рукавичках.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Из-за нетрезвой матери у маленького ребенка оказались обморожены ручки

Сегодня, 13:52

В петербургской квартире взорвалось самодельное устройство

28-02-2020, 11:57

В Петербурге задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании девятиклассницы

27-02-2020, 11:13

Петербуржец получил 15 лет за поджог приятеля, с которым распивал спиртное

26-02-2020, 18:09

Петербурженка не захотела расставаться с умершей матерью и начала делать из нее мумию

25-02-2020, 12:57

В Петербурге началось разбирательство по факту приглашения в морг стриптизерши

25-02-2020, 08:00

На улице в Петербурге мужчине прострелили ногу

22-02-2020, 17:07

В автосервисе под Гатчиной нашли угнанные в Петербурге автомобили

21-02-2020, 18:08

Для красного «Хаммера» персональной парковкой стал Казанский собор

20-02-2020, 14:13

В Петербурге проведены обыски у семерых полицейских, подозреваемых во взяточничестве

19-02-2020, 17:27

Полиция Петербурга выясняет, зачем мужчина засунул тело матери в бочку и отвез на пустырь

19-02-2020, 16:46

Петербургский инженер похищал новые колесные пары, заменяя их бракованными

18-02-2020, 18:10

Ураганный ветер в Петербурге косит деревья

17-02-2020, 18:10

Мужчина сбросил в Фонтанку женщину, но утонул сам при попытке ее спасти

16-02-2020, 13:16

Житель Петербурга две недели жил рядом с трупом, ожидая полицию

16-02-2020, 12:05

СМИ: Мужчине, сбитому пьяным актером «Убойной силы», ампутировали ногу

15-02-2020, 23:12

В Петербурге горит один из старейших заводов – «Красный треугольник»

15-02-2020, 09:14

В Центре Петербурга дворник-иностранец зарезал прохожего

14-02-2020, 16:12

Гость петербургского отеля впал в депрессию после того как на его глазах умер мужчина, «похожий на китайца»

12-02-2020, 17:56

В Санкт-Петербурге неизвестные сожгли автомобиль заводящему фанатского виража «Зенита»

12-02-2020, 13:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров