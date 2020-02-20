На улице в Петербурге мужчине прострелили ногу

Полиция Петербурга разыскивает стрелка, который вечером в пятницу, 21 февраля, во время уличного конфликта выстрелил в ногу 40-летнему мужчине.

По информации «Фонтанки», около 20.00 пятницы в скорую позвонили и попросили приехать к дому №19 на улице Будапештской. Здесь находится администрация муниципального округа «Купчино».

Выяснилось, что помощь медиков требовалась мужчине с огнестрельным ранением в правую голень. В тяжелом состоянии раненого доставили в больницу.

Во время общения со стражами порядка мужчина рассказал, что когда он шел по улице, в него выстрелил незнакомец.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелка, который бегает по улицам Петербурга с оружием, разыскивают.