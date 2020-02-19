В автосервисе под Гатчиной нашли угнанные в Петербурге автомобили

Сегодня, 18:08

Сергей Нилов

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В автосервисе под Гатчиной нашли угнанные в Петербурге автомобили
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

В одном из автосервисов Ленинградской области, под Гатчиной, правоохранители обнаружили несколько автомобилей, которые числились в угоне. Задержаны двое подозреваемых. Как уточняет «Петербургский дневник», это выходцы из Закавказья.

Автосервис, согласно информации пресс-службы ГУ МВД по городу и области, располагался в поселке Подомяги. Нагрянув туда, полицейские обнаружили автомобиль «Лада Гранта», который был угнан 18 февраля на территории Фрунзенского района Северной столицы, а также «Ладу Приора». Ее украли на территории Невского района города еще 8 февраля.

Стражи порядка во время обыска нашли платины госномеров, документы и ключи от похищенных автомобилей. Полицейские задержали двух мужчин, 35 и 59 лет, выходцев из кавказских государств. Автомобиль «Рено Меган», посредством которого похищались авто, также был изъят.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие. В полиции допускают, что угонов могло быть больше.

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