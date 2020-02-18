Для красного «Хаммера» персональной парковкой стал Казанский собор

Сегодня, 14:13

Анна Лисова

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Для красного «Хаммера» персональной парковкой стал Казанский собор
Фото: Из открытых источников

В Санкт-Петербурге в центре города на территории Казанского собора прохожие заметили припаркованный красный «Хаммер».
Читатель портала «Фонтанка» прислал снимок внедорожника, возмутившись поведением автомобилиста, который позволил себе поставить «Хаммер» на территории исторического памятника архитектуры.

«Ходят слухи, что в центре нашего города проблема с парковочными местами. Но если подходить к поиску места с фантазией, то можно найти не просто свободные, но и очень даже комфортные места даже под персональной крышей. Например, как это сделал скромный владелец этого неприметного «Хаммера». Единственное условие – полное отсутствие каких-либо моральных принципов и хотя бы минимального уровня воспитания», – подписал он этот снимок.

Пользователь также иронично отметил, что в центре Петербурга есть еще немало «незанятых памятников архитектуры.
Остается лишь надеяться, что ГИБДД не проигнорирует информацию о парковке у колоннады Казанского вокзала и привлечет водителя к ответственности. Как отмечают пользователи в комментариях к снимку, было бы неплохо, если бы водителю пришлось не только уплатить штраф, но, к примеру, поработать на благо города – убрать территорию «парковки», которую он себе выбрал.
Автомобиль Hummer H2, припаркованный на территории Казанского собора, производился с 2002 года в США, а с 2004 года его начали собирать и в Калининграде. Выпускать его перестали в 2009 году.

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