СМИ: Мужчине, сбитому пьяным актером «Убойной силы», ампутировали ногу

Популярный российский актер и худрук театра «Лицедеи» Виктор Соловьев сбил на своем автомобиле пешехода. По сведениям некоторых источников, в момент совершения ДТП звезда сериала «Убойная» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла в Петербурге минувшим вечером у дома №82 по Малоохотинскому проспекту. Как сообщает питерского издание 78.ru, 14 февраля в 19.39 Виктор Соловьев за рулем своего автомобиля BMW X6 задел стоящего рядом с тротуаром мужчину, а потом ударил и его машину. Это был автолюбитель, который припарковался у обочины, чтобы поменять колесо. Он выставил и предупреждающий знак об аварийной остановке.

После ДТП пострадавшего доставили в одну из больниц города на Неве. Во время наезда он получил тяжелые травмы, состояние его тяжелое.

41-летний мужчина уже перенес клиническую смерть, а теперь стало известно, что из-за сложного перелома врачам пришлось ампутировать ему и ногу.

По информации издания 47news.ru, виновника ДТП отпустили под подписку о невыезде. При этом в полиции имя и фамилию актера как виновника страшного ДТП не называют. Указывается лишь, что в отношении 61-летнего мужчины, сбившего 41-летнего мужчину, возбуждено уголовное дело.