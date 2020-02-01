В Центре Петербурга дворник-иностранец зарезал прохожего

Сегодня, 16:12

Александр Зуев

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В Центре Петербурга дворник-иностранец зарезал прохожего

В ночь на пятницу в Петербурге мужчина в жилете работника коммунального хозяйства на глазах у многочисленных водителей, стоявших на светофоре, ударил ножом прохожего, причинив ему смертельное ранение. 

Эпизод попал на камеру наблюдения. На кадрах видно, что сначала у перекрестка стоят двое, один из них в жилетке коммунальщика. Потом из-за угла появляется третий (тоже в жилетке) и сходу бьет в грудь прохожего. Тот в ответ наносит несколько ударов, однако быстро слабеет и падает. 

Подозреваемого задержали. Он оказался дворником одной из управляющих компаний, гражданин Узбекистана. На допросе он признался, что ударил потерпевшего ножом в область груди из-за оскорблений в свой адрес. Погибший был его соотечественником. От ножа избавился по дороге в служебную квартиру, выбросив его в урну, сообщает Фонтанка.ру.    

Петербург убийсво дворник

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