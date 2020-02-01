В Санкт-Петербурге неизвестные сожгли автомобиль заводящему фанатского виража «Зенита»

Сегодня, 13:34

Сергей Нилов

0

Image
В Санкт-Петербурге неизвестные сожгли автомобиль заводящему фанатского виража «Зенита»

Минувшей ночью неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий заводящему фанатского виража футбольного клуба «Зенит» Александра Румянцева, более известного по прозвище Мокасин.

Об инциденте первым сообщил в своем Твиттер глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Ночью в Питере неизвестные сожгли авто олдового фаната «Зенита», многолетнего заводящего виража Саши Макасина. Очень мерзкий поступок! Не понаслышке знаю, каково это — наблюдать, как догорает твое авто», - написал он, выразив надежду, что сотрудники МВД оперативно отреагируют на случившееся и быстро найдут виновников.

Знаменитый Макасин уже успел прокомментировать инцидент «Фонтанке». По его словам, в 4 часа утра 12 февраля он проснулся из-за сработавшего брелка сигнализации. На тот момент автомобиль KIA цвета «черный перламутр», припаркованный на проспекте Кузнецова, уже был объят пламенем и ему оставалось только наблюдать, как он горит, а огонь перебирается на соседнюю машину.

Оперативно прибыла полиция, затем пожарный расчет.

Автомобиль, который сгорел - был свадебным подарком Макасину и не застрахован по КАСКО.

Лента

В Австралии педофил насиловал девочку в туалете, пока мать пыталась сломать дверь

Сегодня, 17:07

Матвиенко поддержала идею назначать экс-президентов пожизненными сенаторами

Сегодня, 16:10

Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры фигуристки

Сегодня, 15:37

В Госдуме ответили на предложение Киева обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Сегодня, 15:33

Австралиец проспал 41 день подряд. Виновато неврологическое расстройство

Сегодня, 14:59

Два российских бизнесмена скончались на вилле в Валенсии

Сегодня, 13:54

Экс-глава УФСИН совершил самоубийство прямо в зале суда

Сегодня, 13:51

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle