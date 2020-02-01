В Санкт-Петербурге неизвестные сожгли автомобиль заводящему фанатского виража «Зенита»

Минувшей ночью неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий заводящему фанатского виража футбольного клуба «Зенит» Александра Румянцева, более известного по прозвище Мокасин.
Об инциденте первым сообщил в своем Твиттер глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.
Знаменитый Макасин уже успел прокомментировать инцидент «Фонтанке». По его словам, в 4 часа утра 12 февраля он проснулся из-за сработавшего брелка сигнализации. На тот момент автомобиль KIA цвета «черный перламутр», припаркованный на проспекте Кузнецова, уже был объят пламенем и ему оставалось только наблюдать, как он горит, а огонь перебирается на соседнюю машину.
Оперативно прибыла полиция, затем пожарный расчет.
Автомобиль, который сгорел - был свадебным подарком Макасину и не застрахован по КАСКО.
Комментировать