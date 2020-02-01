Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина. Ее никто не ищет

Жительница Петербурга, побывшая недавно в Китае и помещенная в бокс для карантина, после того как у нее поднялась температура, не выдержала «заточения» и, применив на практике познания в физике, самовольно вышла на волю. Свой «срок» она таким образов сократила более чем в 2 раза.

«В пятницу я совершила побег. Я не в больнице. Я замкнула электроцепь и взломала замок. Я ведь оканчивала физмат», – рассказала она корреспонденту « Фонтанки.ру ».

Но вот, что удивительно, отметила девушка, прошло уже несколько дней, а ее никто не ищет. Нет звонков ни из больницы, ни из полиции. Если бы была больна, шум бы наверняка поднялся, «все телефонные линии оборвали бы», – добавила беглянка.

Она позвонила в редакцию «Фонтанки» потому, что издание подробно описало ее путь до больничного изолятора. Женщина вернулась из Китая в конце января. Сначала было все хорошо, но потом у нее заболело горло и слегка поднялась температура. Четвертого февраля ее поместили в бокс на 14 дней. А 7-го пациентка сбежала.

В Роспотребнадзоре данное сообщение прокомментировать затруднились, а главврач больницы на телефонный звонок не ответил.