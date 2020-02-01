В Ленобласти 16-летняя девушка занялась сексом с родным отцом и была изнасилована дедом

Полиция Ленинградской области разбирается в гнусных обстоятельствах дела, где присутствует инцест и изнасилование несовершеннолетней родным дедом. Об инциденте сообщают «Невские новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Возможно, эта история, которая произошла в деревне Раздолье Приозерского района Ленобласти, и не стала бы достоянием общественности, если бы 16-летнюю девушку не изнасиловал 64-летний дед. Но после того, как это произошло, потерпевшая обратилась в полицию с заявлением.

Стражи порядка его приняли и опросили жертву. Оказалось, что в этой истории не все так просто.

16-летняя сельчанка занималась сексом со своим 38-летним отцом. Как она объяснила полицейским, в половые сношения с родителем она вступила добровольно, по взаимному согласию. Причем, интим не был случайностью и повторился несколько раз. Вначале она выпила с отцом и занялась сексом с родителем в гараже, а потом еще трижды приходила к нему домой.

25 января девушка находилась в квартире отца. Его дома не было и этим воспользовался 64-летний дед, изнасиловав внучку.

Отмечается, что сама девушка проживает с матерью. После того, как от нее поступило заявление, ее направили в больницу на обследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.