«Яндекс» объяснил, откуда взялась пробка в корабельном фарватере

Петербуржцы поделились в интернете необычным явлением: на «Яндекс.Картах» они обнаружили несуществующую дорогу, проходящую по водной глади, точнее, в корабельном фарватере, да еще настолько загруженную, что на ней образовалась автомобильная пробка. Это сообщение тут же обросло шутками.

Между тем, «Фонтанка.ру » решила поинтересоваться у самого «Яндекса». Оказалось, что это не автомобильная дорога, а маршрут парома в финскую столицу. Им пользуются многие автомобилисты, и карты время от времени предлагают его в качестве альтернативы, то есть прокладывают маршрут до Хельсинки с учетом паромной переправы.

«Такие дороги всегда отображаются на картах в наших приложениях. Конечно, пробки на паромной переправе не должны отображаться. Это мы поправим», – сообщили в пресс-службе.

Они также пояснили, что маршрут мог покраснеть из-за того, что кто-то из водителей на пароме всю дорогу проехал с включенным навигатором. Система же расценила столь малую скорость как пробку.