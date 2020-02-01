«Яндекс» объяснил, откуда взялась пробка в корабельном фарватере

Сегодня, 18:04

Александр Зуев

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«Яндекс» объяснил, откуда взялась пробка в корабельном фарватере

Петербуржцы поделились в интернете необычным явлением: на «Яндекс.Картах» они обнаружили несуществующую дорогу, проходящую по водной глади, точнее, в корабельном фарватере, да еще настолько загруженную, что на ней образовалась автомобильная пробка. Это сообщение тут же обросло шутками. 

Между тем, «Фонтанка.ру» решила поинтересоваться у самого «Яндекса». Оказалось, что это не автомобильная дорога, а маршрут парома в финскую столицу. Им пользуются многие автомобилисты, и карты время от времени предлагают его в качестве альтернативы, то есть прокладывают маршрут до Хельсинки с учетом паромной переправы. 

«Такие дороги всегда отображаются на картах в наших приложениях. Конечно, пробки на паромной переправе не должны отображаться. Это мы поправим», – сообщили в пресс-службе. 

Они также пояснили, что маршрут мог покраснеть из-за того, что кто-то из водителей на пароме всю дорогу проехал с включенным навигатором. Система же расценила столь малую скорость как пробку.

Петербург Яндекс-карты паром

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