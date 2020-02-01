Петербурженка столкнулась с ворами в дверях квартиры. Домушники выносили электронику и кота

Сегодня, 15:20

Александр Зуев

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Петербурженка столкнулась с ворами в дверях квартиры. Домушники выносили электронику и кота

Накануне 23-летняя студентка петербургского госуниверситета, вернувшись домой столкнулась в дверях с тремя неизвестными мужчинами, выносившими из ее квартиры телевизор, игровые приставки и породистый кот (мейнкун). Воров неожиданная встреча не смутила. Они продолжили свой путь несмотря на крики девушки. 

В происходящее попытался вмешаться сосед, выносивший мусор, но получив несколько сильных ударов, отошел в сторону. 

Полиция задержала домушников уже на следующий день. Продать похищенные вещи и кота они не успели, всё было найдено по месту жительства одного из них, сообщает «Фонтанка.ру». Грабителями оказались молодые люди от 18-ти до 21 года, ранее судимые за хранение наркотиков. В настоящее время они находятся под стражей.

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Петербурженка столкнулась с ворами в дверях квартиры. Домушники выносили электронику и кота

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