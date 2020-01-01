В Петербурге таксист обокрал свою пассажирку и пытался ее изнасиловать

В Петербурге правоохранители разыскивают водителя такси на синем Volkswagen Polo, который обокрал свою пассажирку, а потом еще и попытался принудить ее к интиму.

В полицию Кировского района города обратилась 25-летняя девушка и рассказала, что водитель такси, который подвозил ее, украл смартфон и принадлежащие ей четыре банковские карты. При этом в планах злоумышленника было еще и изнасилование.

Пассажирка рассказала, что такси вызывала, воспользовавшись мобильным приложением. В машину она села у ресторана на Невском проспекте и должна была выйти у Охтинской аллеи.

По дороге пассажирка уснула, а когда проснулась, увидела, что машина находится во дворе неизвестного дома. Таксист начал требовать с нее плату за проезд, и это при том, что девушка ранее оплатила поездку банковской картой. Пассажирка пыталась это объяснить, но водитель ничего не слушал - мужчина выхватил рюкзак и набросился на нее.

Пассажирка оттолкнула таксиста. Тогда он начал заниматься онанизмом, после чего вернул своей пассажирке рюкзак и вытолкал на улицу. Девушка, оказавшаяся на проспекте Стачек, заглянула в рюкзак и увидела, что лишилась iPhone 11 Pro и четырех банковских карт.

Полиция разыскивает злоумышленника. Как отмечает РЕН ТВ, у него была азиатская внешность.