В Петербурге впервые пройдет международная гонка Ironman

Сегодня, 08:26

Александр Зуев

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В Петербурге впервые пройдет международная гонка Ironman

В июле этого года Петербург впервые за свою спортивную историю примет международную гонку триатлон «Железный человек». Накануне в Смольном прошло первое совещание, посвященное подготовке соревнований. 

«В 2020 году в Петербург приедут 2,5 тыс. спортсменов из 63 государств. Вместе со зрителями город примет около 10 тыс. гостей. Международная гонка Ironman 70.3 Russia пройдет с 17 по 19 июля», – пишут «Невские новости». 

Власти города на совещании обратили внимание на необходимость проработки вопросов безопасности, навигации, организации движения и других важных аспектов. В общей сложности план по подготовке Петербурга к соревнованиям включает 22 пункта. 

Плавательный этап состязаний планируется провести в Гребном канале. Маршрут велоэтапа проложен через Яхтенный мост в направлении Кронштадта. бегать спортсмены будут в парках, расположенных на островах Крестовского и Елагина.   

Петербург триатлон Ironman

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