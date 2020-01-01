В Петербурге задержан студент, подозреваемый в растлении малолетнего

Сотрудники полиции накануне вечером задержали в Петербурге студента ПГУПС (университета путей сообщения), на которого ранее написал заявление отец 14-летнего мальчика. Мужчина утверждал, что молодой человек, вхожий в его дом, растлевал ребенка, вступая с ним в половую связь. Об этом ему стало известно от самого мальчика.

По данным ресурса «Фонтанка.ру », заявление поступило в полицию еще в начале декабря. После проверки изложенных в нем фактов собранные материалы были переданы с Следственный комитет. И накануне он был задержан в Невском районе города.

Согласно информации, задержанный удовлетворял свои сексуальные потребности за счет малолетнего с 2017 года.