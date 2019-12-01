Вооруженного грабителя выгнали из магазина огнетушителем

Сегодня, 17:33

Александр Зуев

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Вооруженного грабителя выгнали из магазина огнетушителем

В Петербурге в один из салонов сотовой связи ворвался «до зубов вооруженный» грабитель: в одно руке он держал пистолет, в другой – электрошокер, а в кармане у него лежал баллончик со слезоточивым газом. Направив оружие на продавцов, он потребовал деньги и телефоны. 

Однако ребята не испугались, один из них выбивает пистолет из руки злоумышленника, подхватывает его и уже сам грабитель оказывается под прицелом. Тогда тот распыляет перцовый газ, но в ответ получает струю из порошкового огнетушителя. Еще какое-то время он пытается одержать верх, но после удара по голове корпусом огнетушителя отступает на улицу. 

Но и здесь ему не везет, злоумышленника задерживают росгвардейцы, которые узнали его по куртке со следами средства для тушения огня, сообщает РЕН.ТВ.

салон связи попытка ограбления

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