Сильнейший ураган снес в Петербурге всё, что плохо держалось

В ночь на четверг на Петербург обрушился сильнейший ураган, пытавшийся «разорвать» город на части. Под напором ветра падали рекламные щиты, светофоры, деревья. Последние валились прямо на припаркованные рядом автомобили. Рухнула одна из новогодних елок. А в Невском районе ураган сорвал крышу со здания местной администрации, сообщает РЕН.ТВ . Информации о пострадавших нет.

Кроме того, вода в Финском заливе поднялась более чем на 2 метра. Защитные заграждения закрыты, судоходство остановлено. В Сестрорецке началось наводнение – вода заливает скверы и парки.

Непогода пришла из Финляндии, где бушуют метели, за несколько часов скрывшие под снегом все автомобильные дороги. В десятках тысяч домов погас свет.