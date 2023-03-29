В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается мокрый снег

Сегодня, 09:34

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В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается мокрый снег
Фото из открытых источников

Синоптик Михаил Леус рассказал о прогнозе метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге на сегодня, 31 марта. Об этом прогнозе он написал в своем телеграм-канале. 

Он отметил, что метеорологи считают, что на погодные условия в городе сегодня будет оказывать влияние циклон. Именно с присутствием циклона в воздушном пространстве над городом синоптики связывают определенные погодные условия.

Согласно их прогнозу в Санкт-Петербурге сегодня в течение дня ожидается плюсовая температура от 1 до 3 градусов выше нуля. Также, согласно прогнозу, в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега, облачность и ветер восточного и юго-восточного направления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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