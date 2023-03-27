В Санкт-Петербурге похолодание

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Синоптик Михаил Леус в своем телеграм канале рассказал о прогнозе погоды метеорологов в Санкт-Петербурге на сегодня, 29 марта. Он сообщил, что, согласно этому прогнозу, температура воздуха в городе ожидается ниже среднестатистической нормы, согласно метеорологическим наблюдениям.
Синоптик сообщил, что согласно прогнозу в Санкт-Петербурге сегодня ожидаются осадки в виде снега, а также мокрого снега. Ожидается по прогнозу метеорологов также, что небо будет покрыто облаками, будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью в порывах до 9 метров в секунду. Синоптик сообщил, что, согласно прогнозу, температура воздуха в городе ожидается от-1 до + 1 градуса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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