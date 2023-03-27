В Санкт-Петербурге похолодание

Сегодня, 10:19

0

Image 16+
В Санкт-Петербурге похолодание
Фото из открытых источников

Синоптик Михаил Леус в своем телеграм канале рассказал о прогнозе погоды метеорологов в Санкт-Петербурге на сегодня, 29 марта. Он сообщил, что, согласно этому прогнозу, температура воздуха в городе ожидается ниже среднестатистической нормы, согласно метеорологическим наблюдениям. 

Синоптик сообщил, что согласно прогнозу в Санкт-Петербурге сегодня ожидаются осадки в виде снега, а также мокрого снега. Ожидается по прогнозу метеорологов также, что небо будет покрыто облаками, будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью в порывах до 9 метров в секунду. Синоптик сообщил, что, согласно прогнозу, температура воздуха в городе ожидается от-1 до + 1 градуса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Санкт-Петербурге похолодание

Сегодня, 10:19

Транспортная реформа Смольного обернулась увеличением количества смертей в ДТП на дорогах Петербурга

Вчера, 19:40

В KFC на Каменноостровском в Санкт-Петербурге изнасиловали девочку 13 лет

Вчера, 14:59

Новый мост через Черную речку за 177 млн рублей намерены возвести в Петербурге

Вчера, 13:09

Смольный рискует не выполнить поручение президента РФ по реорганизации ГУПов в Петербурге

27-03-2023, 18:55

По прогнозу синоптиков в Санкт-Петербурге ожидаются дожди и мокрый снег

25-03-2023, 12:14

99 новых светофоров не решат проблемы с плохой организацией движения в Петербурге

24-03-2023, 18:03

Петербург стремительно теряет точки с шавермами после снижения покупательской способности

23-03-2023, 16:44

Смольный обещает привести в порядок улицу Коллонтай. Петербуржцы сомневаются в успехе

22-03-2023, 14:55

Настоящая зона бедствия — общественник об уборке тротуаров и дорог в Петербурге

20-03-2023, 13:43

Сильный ветер 17 марта усложнит ситуацию с гололедом на дорогах Петербурга

17-03-2023, 17:17

Петербуржцы подсчитали, сколько дней в году Беглов действительно работает

16-03-2023, 21:33

СМИ: блокадники Петербурга пытаются защитить от уничтожения школу поэтессы Ольги Берггольц

15-03-2023, 13:40

Обещанные Смольным три площадки для выгула собак не решат проблему с дефицитом этих объектов в Петербурге

14-03-2023, 09:01

«ТД А.П.Иванов» получил рекордную прибыль несмотря на скандалы с качеством питания в школах

10-03-2023, 11:40

Утром 9 марта на уборку заснеженного Петербурга отправили лишь 228 единиц спецтехники

9-03-2023, 11:39

Петербургские гиды призвали депутатов ЗакСа не голосовать за поправки, позволяющие уничтожать исторические здания

8-03-2023, 14:13

Смольный организовал конвейер по закупке произведений искусства за счет бюджета Петербурга

6-03-2023, 13:57

«Это издевательство»: общественник Соловейчик о планах реновации «Нарвской заставы»

5-03-2023, 14:02

«Подарки для гостей» Смольного обошлись бюджету Петербурга в полмиллиона рублей

3-03-2023, 11:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя

26-03-2023, 14:29

0

Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...

Подробнее
Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха туристов России в Зимбабве: «Ехать в полную нищету»

Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха туристов России в Зимбабве: «Ехать в полную нищету»

27-03-2023, 13:39

0

Будет ли россиянам интересен отдых в Зимбабве, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан...

Подробнее
Евгений Пригожин объяснил зарубежным товарищам, как его отличить от однофамильца Иосифа

Евгений Пригожин объяснил зарубежным товарищам, как его отличить от однофамильца Иосифа

26-03-2023, 17:55

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал рекомендации «зарубежным товарищам», как отличить его голос от российского...

Подробнее
СП: После нового приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу военкомам России придется постараться

СП: После нового приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу военкомам России придется постараться

26-03-2023, 18:14

0

В России снова говорят о том, что армию будут увеличивать и это волнует многих россиян, так как далеко не все мечтают...

Подробнее
Ярославские военные объяснили массовые призывы на контрактную службу в ВС РФ

Ярославские военные объяснили массовые призывы на контрактную службу в ВС РФ

27-03-2023, 08:04

0

О причинах того, что в Ярославской области стало больше рекламы с предложением контрактной службы в ВС РФ, рассказал...

Подробнее
Евгений Пригожин проинспектировал передовые позиции ЧВК «Вагнер» в центральной части Бахмута

Евгений Пригожин проинспектировал передовые позиции ЧВК «Вагнер» в центральной части Бахмута

27-03-2023, 14:55

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин побывал на передовых позициях «оркестра» в центре Бахмута, где сейчас идут...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Певица Ани Лорак заявила, что продолжила выступать в РФ ради распространения музыки

Певица Ани Лорак заявила, что продолжила выступать в РФ ради распространения музыки

26-03-2023, 19:14

0

После того как концерт певицы Ани Лорак был отменен в Краснодаре, она решила прокомментировать свою гражданскую...

Подробнее
Эксперт сообщил, что некоторые бежавшие от мобилизации россияне смогут не платить налоги

Эксперт сообщил, что некоторые бежавшие от мобилизации россияне смогут не платить налоги

26-03-2023, 20:14

0

Частичная мобилизация в России была объявлена полгода назад. Многие военнообязанные выехали за рубеж. Согласно закону,...

Подробнее
Эксперты рассказали россиянам, где лучше отдыхать на майских праздниках

Эксперты рассказали россиянам, где лучше отдыхать на майских праздниках

26-03-2023, 14:59

0

Март показал, что число россиян, бронирующих туры и отели на майские праздники, растет. Ожидается, что в апреле...

Подробнее
Странное черное кольцо появилось в небе над Москвой

Странное черное кольцо появилось в небе над Москвой

27-03-2023, 16:34

0

Жуткое черное кольцо появилось в небе над Москвой сегодня - очевидцы засняли его на фото и видео. Некоторые...

Подробнее