В Санкт-Петербурге похолодание

Синоптик Михаил Леус в своем телеграм канале рассказал о прогнозе погоды метеорологов в Санкт-Петербурге на сегодня, 29 марта. Он сообщил, что, согласно этому прогнозу, температура воздуха в городе ожидается ниже среднестатистической нормы, согласно метеорологическим наблюдениям.

Синоптик сообщил, что согласно прогнозу в Санкт-Петербурге сегодня ожидаются осадки в виде снега, а также мокрого снега. Ожидается по прогнозу метеорологов также, что небо будет покрыто облаками, будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью в порывах до 9 метров в секунду. Синоптик сообщил, что, согласно прогнозу, температура воздуха в городе ожидается от-1 до + 1 градуса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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