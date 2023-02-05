За год в Санкт-Петербурге больше всего подорожал маргарин

Нефть готовится разочаровать ценами Запад
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Приведены официальные статистические сведения о росте цен на продукты питания в Санкт-Петербурге за последний год. Эти показатели фиксируются по индексу потребительских цен, сравнивая значения которого за декабрь 2021 и декабрь 2022 года, эксперты вычисляют в процентном отношении увеличение стоимости тех или иных товаров.
Сообщается, что за последний год в городе больше всего подорожал маргарин, а также черный перец горошком, копченая и соленая рыба. Все эти продукты питания поднялись в цене более чем на 30% за год. Что касается маргарина, то эксперты связывают рост цены на него с тем, что он широко применяется при изготовлении продуктов и ингредиентов, которые раньше поставлялись из других государств. Также чуть менее чем на 30% подорожали бананы, сгущённое молоко и некоторые другие.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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