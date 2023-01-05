В село Янино Всеволожского района зашла лисица

В селе Янино Всеволожского района Ленинградской области во двор одного из домов зашла лиса. Это произошло накануне вечером. Видеозапись, на которую сняли животное, гулявшее в жилом районе населенного пункта, уже опубликована в интернете в социальных сетях.

На ней дикая лиса расхаживает во дворе на площадке для детских игр, покрытой снегом. При этом она не обращала внимания на проходивших мимо людей. Лиса постоянно тщательно обнюхивали окружающие предметы. Предполагается, что забрести в село ее заставили поиски пищи.

За последнее время это не единственный случай, когда в регионе в населенные пункты заходят лисицы. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Литейном проспекте вечером 31 декабря тоже была замечена лиса, гулящая в этом районе города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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