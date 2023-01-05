В село Янино Всеволожского района зашла лисица

38-летний многодетный отец из Ярославской области погиб в ходе СВО на Украине
В декабре в ходе «военной спецоперации» на территории Украины, погиб 38-летний житель Переславля (Ярославская область)...Подробнее
В селе Янино Всеволожского района Ленинградской области во двор одного из домов зашла лиса. Это произошло накануне вечером. Видеозапись, на которую сняли животное, гулявшее в жилом районе населенного пункта, уже опубликована в интернете в социальных сетях.
На ней дикая лиса расхаживает во дворе на площадке для детских игр, покрытой снегом. При этом она не обращала внимания на проходивших мимо людей. Лиса постоянно тщательно обнюхивали окружающие предметы. Предполагается, что забрести в село ее заставили поиски пищи.
За последнее время это не единственный случай, когда в регионе в населенные пункты заходят лисицы. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Литейном проспекте вечером 31 декабря тоже была замечена лиса, гулящая в этом районе города.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В декабре в ходе «военной спецоперации» на территории Украины, погиб 38-летний житель Переславля (Ярославская область)...Подробнее
Несколько десятков бывших заключенных, безукоризненно отработавших по контракту в ЧВК «Вагнер», вернулись в Россию. На...Подробнее
По адресу Хрустальная улица, дом 1 начались работы по сносу исторического здания, в котором располагался...Подробнее
Бойцы ЧВК «Вагнер» близки к взятию Соледара, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, комментируя...Подробнее
Вооруженные силы Украины обстреляли Васильевку - населенный пункт, который находится на подконтрольной России...Подробнее
Американский бизнесмен, миллиардер Маск, недавно купивший социальную сеть Twitter, выразил свое мнение, кого следует...Подробнее
В Санкт-Петербурге в Выборгском районе в одном из домов произошел прорыв трубы, по которой подается вода, что привело к...Подробнее
В Санкт-Петербурге сегодня, 5 января выпали осадки в виде снега, он шел не слишком сильно, но уже второй день подряд. В...Подробнее
В Санкт-Петербурге вследствие коммунальной аварии на городской тепловой инфраструктуре по Новгородской улице...Подробнее
ВСУ могут начать наступление в направлении Мелитополя и Бердянска, полагает военный эксперт Михаил Тимошенко. Об этом...Подробнее
Комментировать